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 | Merve Yaz

Memurdu istifa edip burayı kurdu! Ayda 15 ton satıyor

Karaman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan yüzde 65 hibe desteği alarak kültür mantarı üretim tesisi kuran 43 yaşındaki Mevlüt Yüca, ayda ortalama 15 ton ürün satıyor. Yüca "Devlet memurluğu süreci biraz yorucu ve hantal geldi. Daha çok çalışmak ve üretmek istedim. Tabii mali kazanç elde etme düşüncesi de etkili oldu. Bir mimarlık şirketi kurdum. Sonra baktık ki çok çeşitli hibe seçenekleri, çok çeşitli destekler var. Fırsatı görünce biz de başvurduk ve bu tesisi kurduk" dedi.

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Memurdu istifa edip burayı kurdu! Ayda 15 ton satıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 14:06

Yaklaşık 10 yıl inşaat mühendisi kadrosuyla memur olarak çalışan Yüca, 2021'de kamudaki görevinden istifa ederek şirketi kurdu. Şirketinde TKDK'den (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) destek almak isteyen yatırımcılar için mimarlık projeleri hazırlayan Yüca, verilen desteklerle önemli işletmeler kurulabildiğini görünce TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

Memurdu istifa edip burayı kurdu! Ayda 15 ton satıyor

6 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Aldığı destekle Kazımkarabekir ilçesine 5 odalı mantar üretim tesisi kuran Yüca, destek kapsamında tesisin çatısına kurduğu güneş panelleriyle enerji ihtiyacının tamamını karşılamasının yanı sıra fazla enerjiyi de satarak önemli bir gelir de elde etti.

Yüca, ilk başlarda tesis kurma planının olmadığını ancak hazırladığı projelerle kurulan işletmeleri görünce kararının değiştiğini söyledi.

Tesiste 6 kadına iş imkanı sağladığını ve 2023 sonlarında faaliyete geçtiklerini belirten Yüca, şunları anlattı:

Memurdu istifa edip burayı kurdu! Ayda 15 ton satıyor

FIRSATI GÖRÜNCE BAŞVURDUK

"Çalışmayı seven bir yapım var. Devlet memurluğu süreci biraz yorucu ve hantal geldi. Daha çok çalışmak ve üretmek istedim. Tabii, mali kazanç elde etme düşüncesi de etkili oldu. Bir mimarlık şirketi kurdum. Müşterilerimize proje hizmeti sunmamızla kurumu tanımış olduk. Sonra baktık ki çok çeşitli hibe seçenekleri, çok çeşitli destekler var. Fırsatı görünce biz de başvurduk ve bu tesisi kurduk.

Memurdu istifa edip burayı kurdu! Ayda 15 ton satıyor

Önce bir pazar araştırması yaptık. Bu alanda bir açık olduğunu fark ederek, mantar üretmeye karar verdik. Tesisimiz 5 odadan oluşuyor. Aylık 15 tondan yıllık yaklaşık 180 ton mantar üretiyoruz. Şu anda daha çok toptan satış yapıyoruz. Çünkü üretim miktarımız çok fazla. Marketlere ve pazarcılara da ürünlerimizi gönderiyoruz."

Memurdu istifa edip burayı kurdu! Ayda 15 ton satıyor

"HEDEFİ OLAN HERKES DESTEKLERDEN FAYDALANSIN"

Yüca, gıdanın asla bitmeyecek bir sektör olduğunu, iş kurmak isteyenlerin önce pazar araştırması yapması gerektiğini vurguladı.

Tesisin kendi elektriğini ürettiğini aktaran Yüca, bunun önemli bir gider kalemini ortadan kaldırdığına dikkati çekerek, "Çatımızda 120 kilovatlık bir güneş enerji sistemi mevcut. Bizim aylık tüketimimizin tamamını karşılıyor. Bir o kadar da fazlamız oluyor. Enerji fazlasını sisteme satış yapan bir durumdayız. Dolayısıyla herhangi bir enerji bedelimiz yok. Mali olarak ciddi anlamda katkı sağlıyor. TKDK ulaşılamayan bir kurum değil. Hedefi olan, yatırım yapmak isteyen herkese desteklerden yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

ETİKETLER
#mimarlık
#güneş enerjisi
#istihdam
#Tkdk
#Mantar Üretimi
#Karma Başarı
#Ekonomi
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