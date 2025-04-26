Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Memuriyette yaş sınırı değişiyor mu? AK Parti yeni yasa teklifini Meclis'e sundu

AK Parti, memuriyete girişte yaş düzenlemesini içeren 19 maddelik yasa teklifini TBMM’ye sundu. Teklife göre, kamuya alınacak personelde, mesleğe özel yarışma sınavı şartıyla yaş sınırı getiriliyor; mevcut 18 yaş alt sınırı ise korunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Memuriyette yaş sınırı değişiyor mu? AK Parti yeni yasa teklifini Meclis'e sundu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 10:31

AK Parti, kamuya memur alımlarında 35 yaş sınırını koruyan yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu. Özellikle yarışma sınavı ile alım yapılan kamu kurum ve üst kurullarda bu yaş şartı geçerli olmaya devam edecek.

19 MADDELİK TEKLİF TBMM’DE

Anayasa Mahkemesi'nin bazı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'ni "yasa ile düzenlenmeli" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, bu düzenlemelerin yasa formuna dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 19 maddelik teklif Meclis’e sunuldu.

Memuriyette yaş sınırı değişiyor mu? AK Parti yeni yasa teklifini Meclis'e sundu

YARIŞMA SINAVLARINDA DA 35 YAŞ ŞARTI ARANACAK

Kamu kurumları ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulmuş üst kurullara yapılacak mesleki alımlarda özel yarışma sınavı düzenlenecek. Bu sınavlarda da memuriyete başlama yaşı olarak 35 sınırı aranacak.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ’NDE YENİ SEÇİM USULÜ

Teklife göre, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından yine AYM tarafından seçilecek. Bu düzenleme ile yargı organları arasında görev paylaşımına dair usuller netleştiriliyor.

Memuriyette yaş sınırı değişiyor mu? AK Parti yeni yasa teklifini Meclis'e sundu

VERGİ MÜFETTİŞLERİNE 3 YIL KISITI

Vergi denetim yetkisi olan kamu görevlileri, görevden ayrıldıktan sonra üç yıl boyunca daha önce inceledikleri kişi ve kurumlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde çalışamayacak. Aynı zamanda, bu süre zarfında serbest muhasebeci veya mali müşavir olarak sözleşme düzenleyemeyecekler.

TRT’YE YENİ YETKİLER VE ORTAKLIK HAKKI

TRT artık özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilecek, yerli ve yabancı kişi ya da şirketlerle ortaklık yapabilecek. Ayrıca, kamuya ait taşınmazlar bedelsiz olarak TRT’ye tahsis edilebilecek. Kurumun tüm alım, hizmet, yapım ve taşıma işleri ise özel yönetmeliklerle şekillendirilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

Memur olma yaşı en son kaçtır?
Memur olabilmek için ilk şart 18 yaşını doldurmuş olma şartıdır. Her ne kadar KPSS sınavına girmek için bir yaş sınırı bulunmasa da bazı memurluk pozisyonları için 35 yaş sınırlaması bulunur.
ETİKETLER
#türkiye büyük millet meclisi
#ak parti
#ak parti
#Memur Hakları
#memuriyet
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.