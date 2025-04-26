Memuriyette yaş sınırı değişiyor mu? AK Parti yeni yasa teklifini Meclis'e sundu

AK Parti, memuriyete girişte yaş düzenlemesini içeren 19 maddelik yasa teklifini TBMM’ye sundu. Teklife göre, kamuya alınacak personelde, mesleğe özel yarışma sınavı şartıyla yaş sınırı getiriliyor; mevcut 18 yaş alt sınırı ise korunuyor.

AK Parti, kamuya memur alımlarında 35 yaş sınırını koruyan yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu. Özellikle yarışma sınavı ile alım yapılan kamu kurum ve üst kurullarda bu yaş şartı geçerli olmaya devam edecek.



19 MADDELİK TEKLİF TBMM’DE

Anayasa Mahkemesi'nin bazı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'ni "yasa ile düzenlenmeli" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, bu düzenlemelerin yasa formuna dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 19 maddelik teklif Meclis’e sunuldu.

YARIŞMA SINAVLARINDA DA 35 YAŞ ŞARTI ARANACAK

Kamu kurumları ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulmuş üst kurullara yapılacak mesleki alımlarda özel yarışma sınavı düzenlenecek. Bu sınavlarda da memuriyete başlama yaşı olarak 35 sınırı aranacak.



UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ’NDE YENİ SEÇİM USULÜ

Teklife göre, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından yine AYM tarafından seçilecek. Bu düzenleme ile yargı organları arasında görev paylaşımına dair usuller netleştiriliyor.

VERGİ MÜFETTİŞLERİNE 3 YIL KISITI

Vergi denetim yetkisi olan kamu görevlileri, görevden ayrıldıktan sonra üç yıl boyunca daha önce inceledikleri kişi ve kurumlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde çalışamayacak. Aynı zamanda, bu süre zarfında serbest muhasebeci veya mali müşavir olarak sözleşme düzenleyemeyecekler.



TRT’YE YENİ YETKİLER VE ORTAKLIK HAKKI

TRT artık özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilecek, yerli ve yabancı kişi ya da şirketlerle ortaklık yapabilecek. Ayrıca, kamuya ait taşınmazlar bedelsiz olarak TRT’ye tahsis edilebilecek. Kurumun tüm alım, hizmet, yapım ve taşıma işleri ise özel yönetmeliklerle şekillendirilecek.