Memurlar ve ailelerinin sosyal tesislerdeki ücret tarifeleri değişti! İşte 2025 yılına ait yeni fiyatlar
Kamu personelinin yararlandığı sosyal tesislerde fiyatlar değişti. Milyonlarca memur için yeni tarifeler belli oldu. Eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler, kreşler, spor salonları ve diğer sosyal tesislerde sunulan hizmetler için 2025 fiyatları haberimizde.
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi. Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin 2025'te ödeyeceği asgari bedeller belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanacakların 2025 yılında ödeyeceği yemek, konaklama, kreş ve spor tesisi ücretlerini duyurdu.
MEMUR VE AİLELERİ İÇİN YENİ ÜCRET TARİFELERİ
Milyonlarca kamu personelinin yararlandığı sosyal tesislerdeki ücret tarifeleri değişti. İşte kalem kalem yeni fiyatlar;
- Özellikleri 15 ve daha fazla olan tesislerde kişi başına günlük 191 TL yemek ücreti ve 73 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos arası 96 TL) konaklama bedeli,
- Özellikleri 12 ila 14 arasında olan tesislerde ise yemek ücreti 160 TL, konaklama bedeli 66 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos arası 86 TL)
- Özellikleri 12’den az olan tesislerde ise yemek ücreti 125 TL, konaklama bedeli 58 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos arası 86 TL)
- Konut veya bağımsız bölümde bulunan buzdolabı için günlük 32 TL, televizyon için günlük 32 TL, klima içinse 46 TL ilave ücret,
- Misafirhanelerde konaklayacak personel için kişi başına gece başına en az 96 TL ücret alınacak.
- Kamu personelinin çocukları için aylık bakım ücreti asgari 1416 TL olacak.
Öte yandan konaklama bedeli, hizmetin kalitesi, maliyeti ve odadaki yatak sayısına göre idareler tarafından daha yüksek fiyatlar da uygulanabilecek.