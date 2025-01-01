Memurlar ve ailelerinin sosyal tesislerdeki ücret tarifeleri değişti! İşte 2025 yılına ait yeni fiyatlar

01 Ocak 2025 13:58 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:59

Kamu personelinin yararlandığı sosyal tesislerde fiyatlar değişti. Milyonlarca memur için yeni tarifeler belli oldu. Eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler, kreşler, spor salonları ve diğer sosyal tesislerde sunulan hizmetler için 2025 fiyatları haberimizde.