Memurlara köklü değişiklik! Ücret ve personel sistemi yeniden düzenlenecek

10 Aralık 2024 14:04 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:16

Memurlara yönelik köklü değişiklik yolda. Yapılacak değişiklikle kamuda işe alımlarda uygulama birliği sağlanacak, ücret ve personel sistemi yeniden düzenlenecek. Ayrıca memurlara memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor. Öte yandan, Kamu İşe Alım Platformu’nun kullanımı, devlet üniversiteleri ve yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde yaygınlaşacak.

Hükümet​, kamu personel sisteminde köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Kamuda personel planlaması yapılması, bütçeye, mevzuata, sosyal ve ekonomik hayata etkilerinin tespit edilerek, uygun personel politikalarının geliştirilmesi için çalışmalar başladı.

MEMURLAR​ İÇİN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK GELİYOR

Memurları ilgilendiren köklü değişiklikler için hükümet kolları sıvadı. Kamuda kritik adımlar atılacak. Kamuda işe alımlarda uygulama birliği sağlanacak, ücretler de görev ve sorumluluğuna göre tekrar düzenlenecek.

Kariyer meslek personeline dair yeni çalışmalar yapılacak. İşe alımlarda da fırsat eşitliği ve şeffaflık öncelikli olacak. Belediye personeli merkezi bilgi sistemine dahil edilecek.

FİNANSAL OKURYAZARLIK ARTACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hükümet tarafından kamu personel sistemi değiştirilecek. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı işbirliği sonucu 4,3 milyon memur "finansal okuryazarlık" eğitimi alacak.

Platformda, "bankacılık", "borsa", "bütçe", "kredi", "kripto varlıklar" ve "yatırım" gibi 6 ana kategoride toplam 55 eğitim videosu ücretsiz olacak.

e-Devlet üzerinden üye olan kullanıcılar, tamamladıkları eğitimlerle 1. düzeyden 3. düzeye kadar finansal okuryazarlık katılım sertifikası alacak.

22 Mayıs'ta erişime açılan platform, şimdiden 1,3 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bu rakamın önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.