Memurlara yeniden ödeme yapılacak! Maaş hesaplarına geçecek tutar belli oldu
Toplu sözleşme ikramiyesi yeniden ödenecek. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi, yeniden ödenmeye başlanacak. Anayasa Mahkemesi iptal ederken Toplu sözleşme ikramiyesi 345 TL'ydi. Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergede bu tutar artırıldı.
Milyonlarca memuru sevindirecek haber geldi. Toplu sözleşme ikramiyesi memurlara yeniden ödenecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen öneriyle, memurlar toplu sözleşme ikramiyesini alabilecek. Karar onaylandıktan sonra memurlara yeniden 642 TL toplu sözleşme ikramiyesi verilecek.
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ YENİDEN VERİLECEK
Türkiye'deki milyonlarca memur, ek ikramiye ödemesi alacak.
Toplu Sözleşme İkramiyesi’nin hayata geçmesi için milletvekillerince verilen önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla iptal edilen 345 TL toplu sözleşme ikramiyesi memurlara yeniden ödenecek.
Anayasa Mahkemesi iptal ederken Toplu sözleşme ikramiyesi 345 TL iken Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergede bu tutar 642 TL oldu.
TBMM Genel Kurulu'ndan onaylandıktan ve Resmi Gazete'de paylaşıldıktan sonra Memurlar, 642 TL toplu sözleşme ikramiyesini hesaplarında görebilecek.
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
TBMM Genel Kurulunda kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeler yapılacak.