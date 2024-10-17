Memurların fazla mesai ücreti belli oldu! 2025 yılı maaşlarına yansıyacak

17 Ekim 2024 21:48 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 22:09

Devlet memurlarının fazla mesai ücretlerinin 2025 yılı zamlı hali belli oldu. Memurların 2025 yılında yapacakları fazla mesaileri maaşlarına yüzde 26 olarak zamlı yansıyacak.

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TBMM​ 2025 yılı için Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlıyor. Memurların 2025 yılında fazla mesai ücretlerine gelecek zam​ oranı belli oldu. Memurlar saat başı fazla mesai yaptıkları zaman maaşlarına yansıyacak saatlik ücretlerine yüzde 26,7 zam geldi.

MEMURUN FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Devlet memurları fazla mesai yaptığında 2024 yılında 10 lira 10 kuruş olan ücretleri 12 lira 80 kuruşa çıkacak.

BAKANLIK​ MEMURLARININ FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bakanlık personellerinin de fazla mesai ücretleri arttı. Özel kalem müdürlüklerindeki makam şoförleri de dahil olmak üzere yeni yılda 13 lira 60 kuruş fazla mesai alacak. Bu kural aydı 90 saati, merkez teşkilat şoförlerinde de 60 saati geçmemek koşuluyla yürürlükte olacak.

REKTÖR, BÜYÜKŞEHİR VE İL BELEDİYE BAŞKANI PERSONELLERİNİN FAZLA MESAİLERİ ZAMLANDI

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 13 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 12 lira 80 kuruş ek ödeme gerçekleştirilecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 21 lira 80 kuruş ödenecek.

TBMM BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ YURT İÇİ HARCIRAHLARI YÜKSELİYOR

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 500 liradan 715 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 480 liradan 686 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 680 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 600 lira ödenecek.