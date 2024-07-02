Memurların unvan ve derecelerine göre maaş zam oranları hesaplandı! İşte zamlı öğretmen, polis, avukat, doktor, vaiz maaşları

02 Temmuz 2024 17:39 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:38

Memurlar için zam oranları saatler içinde belli olacak.

TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da duyuracak.

Bu veriyle birlikte son altı aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Böylece memurların alacağı zam oranı belirlenecek.

Memurlar enflasyon farkının yanında yüzde 10 da toplu sözleşme zammını hak edecek. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU

Milyonlarca memurun gözü yılın ikinci yarısındaki yeni maaşlarına çevrildi. Memurlar yarın zam oranlarını öğrenecek.

İlk beş aylık enflasyon oranı yüzde 22,72 olarak açıklandı.

Tahminlere ve hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon ortalaması yüzde 25,8 seviyelerinde gerçekleşecek. Bu hesaplamalar doğrultusunda zam oranları da netleşecek.

Bu yıl ocak ayında yüzde 15 zam alan memurlar temmuzda da yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak. Toplu sözleşme artışı fark olarak ödenecek.

Gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranından yüzde 15 çıkarıldığında, memurlar için enflasyon farkı yüzde 12 oluyor. Memurlara yüzde 12 enflasyon farkı ve yüzde 10 zam olmak üzere toplam yüzde 22 oranında zam yapılacağı hesaplandı.

Bu rakamlar memur maaşlarına şöyle yansıyacak;

MEMURLARIN UNVAN VE DERECELERİNE GÖRE MAAŞ ARTIŞLARI

Şu an en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den ödeniyor. Yapılacak zam ile en düşük memur maaşının 40 bin 90 TL'ye çıkacağı hesaplandı.

Memurların alacağı zamma döner sermaye, ek ders, dil tazminatı gibi unsurlar eklenmeden unvan ve derecelerine göre maaş artışları şöyle oldu;

Derecesi 9/1 olan memur 41.766 TL alacak.

Derecesi 1/4 olan şube müdürü 60.349 TL alacak.

Derecesi1/4 olan uzman öğretmen 53 bin 783 TL alacak.

Derecesi 1/4 olan öğretmen 48 bin 532 TL alacak.

Derecesi 3/1 olan başkomiser 59 bin 682 TL alacak.

Derecesi 8/1 olan polis memuru 54 bin 36 TL alacak.

Derecesi 1/4 olan uzman doktor 100 bin 71 TL alacak.

Derecesi 5/1 olan hemşire 49 bin 18 TL alacak.

Derecesi 1/4 olan mühendi 62 bin 60 TL alacak.

Derecesi 11/1 olan teknisyen 43 bin 297 TL alacak.

Derecesi 1/4 olan profesör 88 bin 354 TL alacak.

Derecesi 7/1 olan araştırma görevlisi 58 bin 563 TL alacak.

Derecesi 1/4 olan vaiz 50 bin 730 TL alacak.

Derecesi 1/4 olan avukat 58 bin 344 TL alacak.