Memurun yıllık izninde sevindiren haber! KDK kararını verdi

10 Ağustos 2024 11:18 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 11:20

Kamu çalışanlarının yıllık izinleri hakkında önemli bir karar çıktı. İzinleri kullanmak isteyen memurlara sevindiren haber Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan geldi. Memurlar bu habere çok sevinecek.

MEMUR İÇİN YILLIK İZİN KARARI

Sabah’ta yer alan habere göre, KGM'de çalışan bir personel yıllık iznini kısa bölümlere ayırarak tatil yapma isteğinde bulundu.

KGM ise yıllık izinlerin ancak "üç parçaya bölünebileceğini" ifade etti.

Personel "mağduriyet yaşadığını" öne sürerek konuyu KDK'ya taşıdı. KDK Başkanı Şeref Malkoç başvuru hakkında inceleme başlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı.

MÜDÜRLÜK KARARINDA ISRARCI OLDU

KDK uzmanları KGM ile temasa geçerek izahat istedi.

Yıllık iznin bölünmesi konusunda kamu çalışanlarından yana tavır koyan KDK, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün "izin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararının doğru uygulama olmadığını belirtti

Yıllık izinlere bölme sınırı konulamayacağını ifade eden KDK, kamu çalışanlarının yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek tatil yapabileceğini açıkladı.