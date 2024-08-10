Memurun yıllık izninde sevindiren haber! KDK kararını verdi
Memurları yakından ilgilendiren yıllık izin kararı gündem oldu. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan, kamu çalışanlarının yıllık izni hakkında önemli bir karar verildi. KDK, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yıllık izin uygulamaları hakkında yıllık izinde sevindiren haberi verdi.
Kamu çalışanlarının yıllık izinleri hakkında önemli bir karar çıktı. İzinleri kullanmak isteyen memurlara sevindiren haber Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan geldi. Memurlar bu habere çok sevinecek.
MEMUR İÇİN YILLIK İZİN KARARI
Sabah’ta yer alan habere göre, KGM'de çalışan bir personel yıllık iznini kısa bölümlere ayırarak tatil yapma isteğinde bulundu.
KGM ise yıllık izinlerin ancak "üç parçaya bölünebileceğini" ifade etti.
Personel "mağduriyet yaşadığını" öne sürerek konuyu KDK'ya taşıdı. KDK Başkanı Şeref Malkoç başvuru hakkında inceleme başlattı.
Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı.
MÜDÜRLÜK KARARINDA ISRARCI OLDU
KDK uzmanları KGM ile temasa geçerek izahat istedi.
Yıllık iznin bölünmesi konusunda kamu çalışanlarından yana tavır koyan KDK, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün "izin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararının doğru uygulama olmadığını belirtti
Yıllık izinlere bölme sınırı konulamayacağını ifade eden KDK, kamu çalışanlarının yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek tatil yapabileceğini açıkladı.