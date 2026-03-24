Menüler değişiyor, 1 Temmuz'a kadar süre verildi!

1 Temmuz itibarıyla restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, işletmeler artık sadece yemek ismi ve fiyat yazmakla yetinemeyecek. Tüketicinin ne yediğini bilme hakkı kapsamında, yemeklerin içeriği ve alerjen bilgileri menülerde açıkça yer alacak.
İşte lokantaya giden herkesi yakından ilgilendiren gelişmenin tüm detayları...
'İÇİNDE NE VAR?' SORUSU TARİH OLUYOR
Garsondan şefe, şeften mutfağa kadar giden "içerik" soruları artık son bulacak.
1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda ayrıntılı menü dönemi başlıyor.
NTV'de yer alan habere göre; Alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, artık menülerde ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak.
KİTAP MENÜLER GELİYOR
İşletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde geniş geniş yazacak ve karekod sistemini uygulayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararla sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor.
İşletmeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar üzerinden sunabilecek.
LOKANTALARA SÜRE VERİLDİ
Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz'a kadar yeni sisteme entegre olacak.
Sektör, kademeli şekilde yeni düzenlemeyi hayata geçirecek.