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 | Kübra Çelepi

Merkez adım attı: Faruk Erdem'den "döviz aşağı gelecek" uyarısı geldi! Kimse elini ayağını ovuşturmasın

Merkez Bankası Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını duyurdu. Merkez'in hamlesi sonrası ekonomi yazarı Faruk Erdem'den kritik açıklama geldi. İşte döviz hamlesinin ardından olacaklar.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 12:39

Merkez Bankası döviz piyasasını dengelemek için yeni bir adım attı. TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlıyor. Merkez Bankası'ndan döviz hamlesinin ne anlama geldiğini yorumlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, uyardı.

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ PİYASASI İÇİN YENİ ADIM

A Haber'e konuşan Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin duyurusunu yaptı. Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likidi testinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacak.

MERKEZ CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK REZERVLERİNE SAHİP

Yani kur şuraya gelecek buraya gelecek diye dünkü panik havasıyla birlikte talebi de arttırmaya başlamışlardı. Yani kura olan talep artınca ya da dövize olan talep artınca fiyatı yükseliyor. Ne dedik? Cumhuriyet tarihinin en yüksek rezervlerine sahip Merkez Bankası. Dolayısıyla dün de müdahale etti aslında. Merkez Bankası zaman zaman piyasada oluşan bu oynaklıklara müdahale eder. Nasıl müdahale eder? Döviz satarak müdahale eder. Döviz alarak müdahale eder.

PİYASADAKİ DÖVİZ MİKTARINI ARTTIRACAKLAR

Dolayısıyla elindeki rezervlerin bir kısmını piyasaya sunacak. Likidite dediği yani piyasadaki döviz miktarını arttıracak. Bir malın da miktarı artınca fiyatı düşer. Dolayısıyla şimdi dengeyi sağlayacak. Merkez Bankası açacağı bu ihalelerle dövizi gerçek fiyatına getirecek. Az önce bir kalem örneği vermiştim. 5 liralık kalemi 7 liraya alırım dediğim zaman kalem artık 7 liradır piyasada. Başkasına da 7 liraya satabilirsin. O kalemi fiyatı 7 liradır. Şimdi Merkez Bankası diyecek ki bu kalem 5 liradır ve ben 5 liradan bu kalemi satıyorum. 7 liradan almaya gerek yok.

YENİ ADIM DÖVİZİ DAHA DA AŞAĞIYA ÇEKECEK

Borsa 10.000'e gelmiş dediğim gibi tepki alımları da geliyor. Merkez Bankası'nın bu kararı da dövizi daha da aşağıya çekecektir. Piyasadaki döviz miktarını arttıracak. Dolayısıyla o fazla talep varsa onu karşılamış olacak. Hem de fiyatı bir dengeye getirecek.

KİMSE ELİNİ AYAĞINI BOŞUNA OVUŞTURMASIN

Merkez Bankası'nın bu gücü var, elinde enstrümanları var, iyi bir rezervi var, 130 milyar dolara yakın bir rezerv var. Bu rezervler işte böyle günler içindir. Dolayısıyla bunları kullanarak piyasadaki dengeyi sağlayacak kimse elini ayağını ovuşturmasın. Bir yerlere gidecek, bu ekonomi bozulacak, döviz uçacak, biz para kazanacağız, ceplerimize koyacağız, siyasi rant elde edeceğiz. Böyle bir dünya yok artık Türkiye'de."

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#Ekonomi
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