Merkez Bankası 2025 takvimini duyurdu!

26 Aralık 2024 20:40 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 20:45

Merkez Bankasının 2025 yılı takvimi açıklandı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu bildirecek...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.

Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.

Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

Politika metninde, merkez bankalarının toplumsal refah artışına en büyük katkısının fiyat istikrarını sağlamak olduğu belirtilerek, bu çerçevede TCMB'nin temel amacının da fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu vurgulandı. Sahip olunan tüm araçların bu amaç doğrultusunda kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğinin altı çizilen metinde, fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarın da gözetileceği ifade edildi.