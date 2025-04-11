Merkez Bankası bayram verilerini açıkladı: Boykota karşılık harcama patladı!

Ramazan Bayramı haftasında yapılan kartlı harcamalar, kamuoyunda yankı uyandıran boykot çağrılarına rağmen rekor seviyelere ulaştı. Özellikle 2 Nisan’da, boykot çağrılarının en çok konuşulduğu gün, kartlı harcamalar 70 milyar liraya çıkarak haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketimdeki bu çelişkili tablo, sosyal medya ve kamuoyunda “boykot mu, harcama patlaması mı?” sorularını gündeme taşıdı.

Türkiye’de bu yıl Ramazan Bayramı’nı kapsayan haftada yapılan kartlı harcamalar, geçen yılın aynı dönemine göre dikkat çekici bir artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistiklerine göre, 29 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında kartlı harcamalar 321 milyar liraya ulaşarak geçen yılki Kurban Bayramı haftasına kıyasla yüzde 50 oranında arttı.

GEÇEN YILIN BAYRAM HARCAMASIYLA KIYASLANDI

Geçtiğimiz yıl 15-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Kurban Bayramı haftasında kartla yapılan toplam harcama 214 milyar lira olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı döneminde tüketici harcamalarındaki genel eğilimin tersine bir tablo oluştu.

İstatistikler, geçmiş bayram haftalarında harcamalarda düşüş yaşandığını gösterse de bu yıl 2 Nisan tarihini de kapsayan Ramazan Bayramı haftasında, bir önceki haftaya göre harcamalardaki düşüş sadece yüzde 24 ile sınırlı kaldı. Bu oran, geçen yılki bayram haftasında görülen yüzde 33’lük düşüşe göre daha ılımlı bir tabloya işaret etti.

Öte yandan, boykot çağrılarının gündeme geldiği 2 Nisan günü, haftanın en yüksek günlük harcaması gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan verilere göre, bu gün 70 milyar liralık kartlı harcama yapıldı. Bu rakam, hem haftanın zirve günü olarak kayıtlara geçti hem de kamuoyundaki tüketim davranışları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.