Merkez Bankası açıkladı! Cari işlemler hesabı haziranda beklentileri aştı

13 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:41

Yıllık izin hesabı için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Artık bu şekilde kullanılabilecek

Yıllık izin hesabı için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Artık bu şekilde kullanılabilecek

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziran ayında cari işlemler hesabı verilerini paylaştı. Buna göre, cari işlemler hesabı 407 milyon dolar fazla kaydederken altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası 4 milyar 549 milyon dolar olarak kaydedildi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTTI

Cari işlemler hesabında haziran ayı için ekonomistlerin ortalama beklentisi, AA Finans anketinde 152,4 milyon dolar fazla yönündeydi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 139 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5 milyar 603 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 790 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 55 milyon dolar ve 2 milyon dolar net çıkış kaydetti.

DOĞRUDAN YATIRIMDAN NET GİRİŞ BELLİ OLDU

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler haziranda 447 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 591 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 367 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 688 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 612 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 468 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 438 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 459 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 60 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 519 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 4 milyar 629 milyon dolar ve 234 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, diğer sektörler 226 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 242 milyon dolar net artış oldu.