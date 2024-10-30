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Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon beklentileri geriledi! Vatandaşın enflasyon beklentisi iyileşiyor

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ekim 2024 10:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:04
Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon beklentileri geriledi! Vatandaşın enflasyon beklentisi iyileşiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) anketine göre piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentisi ekim ayında geriledi. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 27,4’e, reel sektörün beklentisi yüzde 49,5’e, hanehalkı beklentisi yüzde 67,2'e düştü. Oranlar Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​, eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon​ beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini duyurdu.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ​ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.

  • 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine düştü.
  • Reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine geriledi.
  • Ekim ayında vatandaşın enflasyon beklentisi 4,4 puan azalarak yüzde 67,2 seviyesine indi.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ İYİLEŞİYOR

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları ile vatandaşın enflasyon beklentileri arasındaki fark, 39,8 puana geriledi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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