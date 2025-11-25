Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketin kasım ayı sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49 seviyesine yükseldi.

Reel sektör için 12 ay sonrası TÜFE beklentisi 0,60 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için 2,15 puan azalarak yüzde 52,24 seviyesine geriledi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLEYENLERİN ORANI AZALDI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rapora ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise beklentiler 12 puan iyileşti" dedi.

