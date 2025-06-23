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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Merkez Bankası açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda arttı

Haziran ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 2,7 puan artış kaydederek 171,2 seviyesinde gerçekleşti.

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Merkez Bankası açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda arttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 11:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

FHGE HAZİRAN’DA YÜKSELDİ: GÜVEN ENDEKSİ 171,2’YE ÇIKTI

2025 yılı Haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 2,7 puan artış kaydederek 171,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi azalış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü.

Merkez Bankası açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda arttı

SİGORTA VE EMEKLİLİK FONLARINDA HAFİF GERİLEME

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

2025 yılı Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre ‘64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ ve ‘66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektörlerinde sırasıyla 3,0 ve 5,6 puanlık artış, ‘65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ sektöründe ise 0,5 puanlık azalış olduğu gözlendi.

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