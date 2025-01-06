Merkez Bankası açıkladı: Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi! 4 yılın zirvesinde

06 Ocak 2025 16:49 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:56

Gelen Merkez Bankası verilerine göre, Türk Lirası reel döviz kuru endeksi aralık ayı itibarıyla üst üste 4. ayda artış gösterdi. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,59 puan, Yİ-ÜFE bazında da 9,96 puan arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​'nın (TCMB) verilerine göre, TL'nin reel değerindeki yükseliş ivmesi aralık ayında da devam etti. TÜRK LİRASI REEL OLARAK 4 YILIN ZİRVESİNDE TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 67,12 değerini alarak Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Kasım ayında reel efektif döviz kuru 67,02 seviyesindeydi. Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,23 puan azalışla 96,88'den 96,65'e geriledi. Türk lirasının değeri; TÜFE bazında 11,59 puan,

Yİ-ÜFE bazında da 9,96 puan arttı. Böylece Türk Lirası’nın reel değeri, 2021 yılının şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İlgili Haberler BDDK'dan vatandaşlara önemli uyarı! Personeli adını kullanarak dolandırıcılık