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 | İrem Çınar

Merkez Bankası açıkladı! Reel Kesim Güven Endeksi'nde 4 ayın zirvesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'nin (RKGE) bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 103,2 seviyesine ulaştığını açıkladı. Böylece, reel kesim güvenini son 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

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Merkez Bankası açıkladı! Reel Kesim Güven Endeksi'nde 4 ayın zirvesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 10:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Son verilere göre; 2025 yılı Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 103,2 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında reel kesim güveni 102,8 olarak kaydedilmişti.

İHRACAT VE YATIRIM HARCAMASI ENDEKSİ AZALIŞ YÖNÜNDE ETKİLEDİ

Yayılma endekslerindeki, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlemlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında, mevcut mamul mal stokları seviyesinin ise mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlemlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 38,6 seviyesinde gerçekleşti.

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#ihracat
#reel kesim güven endeksi
#Merkez Bankası
#Ihracat Artışı
#Ihracat Düşüşü
#Ekonomi
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