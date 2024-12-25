Merkez Bankası açıkladı: Reel Kesim güveni düştü

25 Aralık 2024 10:15 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini açıkladı. Reel Kesim güveni geriledi.

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Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 102,7 seviyesine geriledi. Reel kesim güveni 7 ayın zirvesinden düştü.

REEL KESİM GÜVENİ GERİLEDİ

Reel kesim güveni kasım ayında 103,4 ile Nisan 2024'ten beri en yüksek düzeye çıkmıştı.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan azalışla 102,7 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde;