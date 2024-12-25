Merkez Bankası açıkladı: Reel Kesim güveni düştü
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
25 Aralık 2024 10:15 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:19
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini açıkladı. Reel Kesim güveni geriledi.
Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 102,7 seviyesine geriledi. Reel kesim güveni 7 ayın zirvesinden düştü.
REEL KESİM GÜVENİ GERİLEDİ
Reel kesim güveni kasım ayında 103,4 ile Nisan 2024'ten beri en yüksek düzeye çıkmıştı.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan azalışla 102,7 seviyesine geriledi.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde;
- Gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde
- Sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Kaynak: tgrthaber.com