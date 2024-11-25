Merkez Bankası: Reel kesim güveni kasım ayında yükseldi! 7 ayın zirvesinde

25 Kasım 2024 10:07 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:09

Merkez Bankası reel kesim güven endeksi verilerini duyurdu. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi kasımda bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek 103,4 olarak gerçekleşti. Endeks böylece Nisan 2024'ten beri en yüksek düzeye çıktı.

Merkez Bankasından gelen verilere göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 oldu. REEL KESİM GÜVENİ 7 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat​ sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 100,4'e geriledi. İlgili Haberler TÜİK: Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklandı