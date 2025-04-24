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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Merkez Bankası açıkladı! Reel kesim güveni Nisan ayında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, nisan ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 100,8 seviyesinde gerçekleşti. Böylece reel kesim güveni 7 ayın en düşük seviyesine indi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 14:50

Merkez Bankası, Nisan 2025 dönemine ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.
TCMB verilerine göre 2025 yılı Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeks bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 100,8 seviyesinde gerçekleşti. Böylece reel kesim güveni Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Merkez Bankası açıkladı! Reel kesim güveni Nisan ayında geriledi

GELECEK BEKLENTİLERİ: ÜRETİM, İSTİHDAM VE YATIRIM

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 103,2 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

GELECEK ON İKİ AY İÇİN YILLIK ÜFE BEKLENTİSİ

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi.
Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.

Merkez Bankası açıkladı! Reel kesim güveni Nisan ayında geriledi

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 38,9 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 54,0’ı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,4‘ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Onu sırasıyla mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği, hammadde-ekipman yetersizliği ve diğer faktörler izledi.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

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Sıkça Sorulan Sorular

Reel kesim güven endeksi nedir?
Reel sektör temsilcilerinin ekonomik görünüme ilişkin genel izlenimlerini ortaya koymak amacıyla, anketin farklı sorularına verilen cevapların birlikte değerlendirilerek özetlendiği bir göstergedir.
ETİKETLER
#işsizlik
#ekonomi
#üretim
#tcmb
#yatırım
#inflasyon
#reel kesim güven endeksi
#Merkez Bankası
#Reel_kesim_guveni
#Beklentiler
#Ekonomi
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