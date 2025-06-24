Merkez Bankası açıkladı: Sanayi kapasite kullanımı haziranda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azaldı.

Türkiye CumhuriyetMerkez Bankası (TCMB),2025 yılı haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı(KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.