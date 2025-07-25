Merkez Bankası açıkladı: Sanayi kapasite kullanımı temmuzda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı temmuz ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesine düştü.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesine ulaştı.

Çalışma,2025 yılı temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

HAZİRAN AYINDAKİ VERİLER

Hazirandaimalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan düşerek yüzde 74,4’e gerilemiş ve27 ayın en düşük seviyesine düşmüştü.