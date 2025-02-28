Merkez Bankası açıkladı! TL mevduat faizi bir yılın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 51,8 ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. İhtiyaç kredisi faizleri de daha önce yüzde 73’leri aşan seviyelerden yüzde 63,1’e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatında artış gözlendi. 21 Şubat itibarıyla toplam mevduat, önceki haftaya kıyasla 163 milyar 236 milyon lira yükselerek 20 trilyon 782 milyar 155 milyon liraya ulaştı.



Bu süreçte, hem mevduat faizlerinde hem de kredi faizlerinde gerileme yaşandı. Daha önce yüzde 60 seviyelerine kadar çıkan 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi, yüzde 51,8'e düşerek son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Tüketici kredileri ve ticari kredilerde de faiz oranları geriledi. Önceki aylarda yüzde 73’ü aşan ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 63,1 seviyesine düşerken, ticari kredi faizleri yüzde 60’tan yüzde 56,6’ya geriledi.

MEVDUAT DAĞILIMINDA DEĞİŞİM

Bankalardaki Türk lirası cinsinden mevduat, yüzde 0,5’lik düşüşle 11 trilyon 870 milyar 231 milyon liraya gerilerken, yabancı para mevduatı yüzde 3 artarak 6 trilyon 317 milyar 675 milyon liraya yükseldi.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 209 milyar 807 milyon dolara ulaşırken, bunun 174 milyar 669 milyon dolarlık kısmı yurt içinde yerleşik kişilere ait hesaplarda tutuldu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatında 21 Şubat itibarıyla 3,7 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti.