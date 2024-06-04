Merkez Bankası açıkladı, TL'de 3 yıl sonra ilk!

04 Haziran 2024 15:19 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 15:20

Enflasyon nasıl zirve yaptı? Merkez Bankası TÜFE'deki artışın nedenlerini açıkladı

Enflasyon nasıl zirve yaptı? Merkez Bankası TÜFE'deki artışın nedenlerini açıkladı

Reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs 2024 verileri yükseldi. Buna göre, endeks, TÜFE bazında 1,65 puan artarak 61,46'ye çıktı. Böylelikle Eylül 2021'den bu yana Türk lirası reel anlamda en değerli seviyesine yükseldi.

3 YIL SONRA İLK!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,65 puan yükselişle 61,46 oldu. Endeks, Nisan 2024'te 59,81 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,10 puan artışla 92,56'dan 93,66'ya çıktı. Türk lirasının reel değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 3,40 puan artarken, söz konusu artış son 1 yıl içindeki en güçlü performansa işaret etti.

Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında ise 1,04 puan azaldı.