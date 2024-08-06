Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri son 3,5 yılın zirvesinde!

06 Ağustos 2024 15:29 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, TL reel döviz kuru endeksi Temmuz ayında yüzde 1,5 artış gösterdi. Reel efektif döviz kurundaki yükseliş son 3,5'in en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

MART 2021'DEN BERİ İLK

Reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz ayında TÜFE bazında 62,90 puan olarak hesaplandı. Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz ayında %0,3 artışla 94,69 puan olurken bir önceki ayın endeksi 94,30 puandan 94,40 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 50,02 puandan 50,79 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 71,54 puandan 72,54 puana geldi.

Böylece 2021 yılı Mart ayında görülen 64,99 seviyesinin ardından en yüksek noktaya gelindi.