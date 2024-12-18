Merkez Bankası açıkladı: Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu ekim ayında yükseldi

18 Aralık 2024 10:44 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:57

Ekim ayında kısa vadeli dış borç stokunda hızlı artış yaşandı. Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artışla 180,1 milyar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler ise 2023 yıl sonuna göre yüzde 81,7 oranında artarak 22,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Ekim​ ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ni paylaştı. Ekim ayında kısa vadeli dış borç stoku 180,1 milyar dolar oldu.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU ARTTI

Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artışla 180,1 milyar ABD doları​ olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 20,1 oranında artarak 82,2 milyar ABD doları,

Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,5 oranında azalarak 60,4 milyar ABD doları,

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 81,7 oranında artarak 22,8 milyar ABD doları,

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2 oranında azalarak 19,6 milyar ABD doları,

Yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9,0 oranında azalışla 18,8 milyar ABD doları,

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 38,2 oranında artışla 20,9 milyar ABD doları,

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, yüzde 2,8 oranında azalarak 52,8 milyar ABD doları oldu.

Borçlu bazında incelendiğinde;

Kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 15,5 oranında artarak 39,8 milyar ABD doları,

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7,9 oranında artarak 102,8 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde;

Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında artarak 96,0 milyar ABD doları,

Parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,8 oranında azalarak 77,1 milyar ABD doları oldu.

2023 yıl sonunda 1,7 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Ekim sonu itibarıyla 6,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 47 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu;

yüzde 47,3’ü ABD doları,

yüzde 21,2’si Euro,

yüzde 16,4’ü TL,

yüzde 15,1’i diğer döviz cinslerinden oldu.

2024 Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 236,1 milyar ABD doları oldu.