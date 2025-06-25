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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Merkez Bankası açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Haziran ayında vatandaşın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi düşerek yüzde 53 seviyesine geriledi. Aynı dönemde piyasa katılımcıları ve reel sektörün beklentilerinde de azalma gözlendi. Böylece vatandaş ile piyasa katılımcıları arasındaki enflasyon beklenti farkı 28,4 puana kadar indi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 11:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 yılı Haziran ayı anket sonuçlarına göre, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentilerinde özellikle hanehalkı tarafında dikkat çeken bir gerileme yaşandı.

Merkez Bankası açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

HANEHALKI ENFLASYON BEKLENTİSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya kıyasla 6,9 puanlık keskin bir düşüşle yüzde 53 seviyesine geriledi. Aynı dönemde piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi 0,5 puanlık azalmayla yüzde 24,6’ya, reel sektörün beklentisi ise 1,2 puanlık düşüşle yüzde 39,8’e indi.

Merkez Bankası açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Bununla birlikte, önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğine inanan hanehalkı oranı artış gösterdi. Bu oran, bir ay öncesine göre 2,9 puan yükselerek yüzde 30,7 seviyesine çıktı. Bu değişim, hanehalkının enflasyona dair algısında önemli bir iyileşmeye işaret ediyor.

Merkez Bankası açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

MEHMET ŞİMŞEK ENFLASYON VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Haziranda enflasyon beklentileri tüm kesimlerde geriledi. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti. Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir. Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir."

https://x.com/memetsimsek/status/1937794377620894134?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1937794377620894134%7Ctwgr%5E7ae12281468644d40a3ae9eeb7e0f39a13d448d7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ntv.com.tr%2Fntvpara%2Fbakan-simsek-enflasyon-beklentileri-gerilediymeODt5-cUG-kizijItwxg

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ETİKETLER
#enflasyon
#mehmet şimşek
#tcmb
#piyasa katılımcıları anketi
#Türkiye Merkez Bankası
#Reel Sektör
#Beklentiler
#Hanehalkı
#Ekonomi
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