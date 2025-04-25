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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Merkez Bankası açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayına ait Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 11:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken, hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.

Merkez Bankası açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi sabit kaldı

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak, yüzde 27,2 oldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edilmiştir. 2025 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için 0,6 puan artarak yüzde 41,7 seviyesine yükselirken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşmiştir."

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ETİKETLER
#enflasyon beklentileri
#Merkez Bankası
#Hane Halkı Enflasyon Beklentisi
#Sektörel Enflasyon Beklentileri
#Ekonomi
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