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 | İrem Çınar

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu tahminleri yükseldi: İşte dolar, enflasyon, büyüme ve faiz tahmini!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29.98'den yüzde 30.35'e çıktı. Yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi ise 43.70 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 46.62 TL'ye çıktı.

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Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu tahminleri yükseldi: İşte dolar, enflasyon, büyüme ve faiz tahmini!
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Finansal göstergelere dair beklentilerdeki değişimler, ekonomik görünümde dalgalanmanın sürdüğünü ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, döviz kuru ve faiz oranı tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekerken, enflasyon beklentileri karışık bir tablo sundu. Öte yandan büyüme tahminlerinde ise sınırlı da olsa düşüş gözlendi.

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu tahminleri yükseldi: İşte dolar, enflasyon, büyüme ve faiz tahmini!

DOLAR/TL BEKLENTİLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Katılımcıların döviz kuru tahminleri yukarı yönlü güncellendi. 2025 yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi, nisan ayındaki 43,60 seviyesinden 43,70’e çıktı. 12 ay sonrası için öngörülen kur ise daha belirgin bir artışla 45,85’ten 46,62’ye yükseldi.

FAİZ TAHMİNLERİNDE SERT REVİZYON

Anketteki dikkat çekici değişikliklerden biri de faiz oranlarına yönelik beklentilerde görüldü. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 46’dan yüzde 49’a yükseldi. TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için yapılan tahmin de nisan ayında yüzde 42,50 iken, mayısta yüzde 46’ya çıktı. Bu artış, para politikasında sıkı duruşun süreceği yönünde güçlü sinyaller veriyor.

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu tahminleri yükseldi: İşte dolar, enflasyon, büyüme ve faiz tahmini!

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DENGESİZLİK

Enflasyon tahminlerinde ise karmaşık bir görünüm hâkim. 2025 yıl sonu için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,98’den yüzde 30,35’e yükselirken, 12 ay sonrası beklenti yüzde 25,56’dan yüzde 25,06’ya geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise hafif bir artışla yüzde 17,69’dan yüzde 17,77’ye çıktı. Bu veriler, kısa vadeli enflasyonist baskıların devam ettiği, ancak orta vadede görece bir iyileşme beklendiği şeklinde yorumlanabilir.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

Anketin ekonomik büyümeye dair bölümünde ise daha temkinli beklentiler ön plana çıktı. 2025 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 3,04’ten yüzde 2,93’e gerilerken, 2026 yılına ilişkin tahmin yüzde 3,8’den yüzde 3,73’e indi.

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