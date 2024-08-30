Merkez bankası anlaşmazlığı büyüyor! Tam 120 milyon dolarlık zarar

30 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:53

Siyasi gerginlikler nedeniyle Libya'nın petrol üretiminin yarısından fazlası, perşembe günü üretimden kaldırıldı. ABD ham petrolü ise Libya’daki büyük arz kesintisi ve Irak’taki üretim kesintisinin ardından yaklaşık yüzde 2 yükseldi. OPEC üyesi Libya’nın Ulusal Petrol Şirketi’ne göre, ülkedeki üretim son üç günde 1,5 milyon varil azalarak toplam 120 milyon dolarlık zarara yol açtı.

LİBYA'DA ZARAR 120 MİLYON DOLAR

Libya’daki rakip hükümetlerin siyasi anlaşmazlığı büyüyor.

Bingazi’deki doğu hükümeti, BM destekli Trablus’taki batı hükümeti OPEC üyesinin merkez bankası başkanını değiştirmeye çalışırken tüm petrol üretimini ve ihracatını durdurmakla tehdit etti.

LİBYA'DAKİ KESİNTİ ABD'YE YARADI

Libya, ham petrolünün çoğunu küresel pazara ihraç ederek yaklaşık 1,2 milyon bpd üretiyor. ABD endeksi ise kesintilerden en fazla faydalanan ülke oldu. Çünkü Libya’daki kayıp arzı ikame etmesi gereken Avrupalı ​​alıcılar için en iyi yedek ABD.

ABD ham petrolü, Libya’daki kesintilerin etkisiyle pazartesi günü yüzde 3′ün üzerinde yükseldi, ancak daha sonra kesintilerin boyutunun belirsiz olması ve Çin’deki talebin yavaşlaması piyasayı olumsuz etkilemesiyle geri çekildi.

ABD endeksi bu ay varil başına 71 ila 80 dolar aralığında işlem görüyor.

İsrail, İran ve İslam Cumhuriyeti’nin müttefiki Hizbullah arasındaki gerginlik tırmanırken Orta Doğu’da arz kesintileri riski nedeniyle fiyatlar yükseldi.

Ancak Çin’de elektrikli araç satışlarının artması ve durgun ekonomi nedeniyle talebin zayıflaması nedeniyle jeopolitik risklere ilişkin kazanımlar hızla azaldı.

NOC, petrol sahalarının kapatılmasının ardından son üç günde toplam kaybın 1.504.733 varil olduğunu ve bunun yaklaşık 120 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti.