Merkez Bankası Başkanı Eskişehir yolcusu! İş dünyası ile buluşacak

07 Ocak 2025 15:15 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 17 Ocak Cuma günü Eskişehir’de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı düzenleyecek. Toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

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