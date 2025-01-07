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Merkez Bankası Başkanı Eskişehir yolcusu! İş dünyası ile buluşacak

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 15:15 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:16
Merkez Bankası Başkanı Eskişehir yolcusu! İş dünyası ile buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 17 Ocak Cuma günü Eskişehir’de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı düzenleyecek. Toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Merkez Bankası'ndan edinilen bilgiye göre, TCMBPara Politikası​ ve Makroekonomik Görünüm toplantıları 17 Ocak'ta Eskişehir’den başlıyor.

TCBM BAŞKANI KARAHAN ESKİŞEHİR​'E GİDECEK

TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan​, bu kapsamda Eskişehir'de iş dünyası temsilcileriyle buluşacak. Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı'da Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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