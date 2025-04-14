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 | Kübra Çelepi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD yolcusu! IMF bahar toplantılarına katılacak

Merkez Bankası, Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası ile IMF bahar toplantılarına katılımı sebebiyle Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu’na katılacak. Geçtiğimiz günlerde enflasyon görünümüne ilişkin yaptığı açıklamada “Enflasyon düşüş süreci devam ediyor” ifadesini kullanan Karahan’ın, forumda Türkiye ekonomisine dair güncel değerlendirmeleri de paylaşması bekleniyor.

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD yolcusu! IMF bahar toplantılarına katılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 14:53

Başkan Fatih Karahan, IIF’nin düzenleyeceği Küresel Görünüm Forumu'na katılacak. Karahan, Merkez Bankacılarının Değişen Küresel Likidite Koşulları Ortasındaki İkilemleri başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer alacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD yolcusu! IMF bahar toplantılarına katılacak

FATİH KARAHAN IMF BAHAR TOPLANTILARINA KATILACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen bahar toplantıları kapsamında, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından organize edilen Küresel Görünüm Forumu’na katılacak.

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IIF tarafından 23 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek forumun açılış konuşmasını IIF Başkanı Tim Adams yapacak.

Ardından, TCMB Başkanı Karahan’ın da konuşmacı olarak yer alacağı “Merkez Bankacılarının Değişen Küresel Likidite Koşulları Ortasındaki İkilemleri” başlıklı oturum, Türkiye saatiyle 22.15'te başlayacak. Karahan’ın, forumda Türkiye ekonomisine dair güncel değerlendirmeleri de paylaşması bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD yolcusu! IMF bahar toplantılarına katılacak

IMF: BORSALARDA KÜRESEL DÜZELTME KAPIDA OLABİLİR

Uluslararası Para Fonu (IMF), büyük jeopolitik risk olaylarının hisse senedi fiyatlarında ciddi düzeltmelere neden olabileceğini belirtti ve bu tür şokların finansal istikrarı tehdit edebilecek bir piyasa oynaklığı yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD yolcusu! IMF bahar toplantılarına katılacak
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Sıkça Sorulan Sorular

IMF nedir ne işe yarar?
IMF, 189 üyeli bir uluslararası finansal kuruluş olup, uluslararası parasal işbirliğini desteklemek, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve dünya genelinde yoksulluğun azaltılması için faaliyet göstermektedir.
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