Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Hollandalı mevkidaşıyla bir araya geldi

23 Eylül 2024 10:39 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot ile TCMB ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. TCMB idare merkezindeki etkinliğe, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da eşlik etti. Karahan ve Knot, para politikaları ve ekonomik görünüme ilişkin sunum yaptı.