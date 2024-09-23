Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Hollandalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot ile TCMB ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. TCMB idare merkezindeki etkinliğe, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da eşlik etti. Karahan ve Knot, para politikaları ve ekonomik görünüme ilişkin sunum yaptı.
Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla TCMB ev sahipliğinde dün düzenlenen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot buluştu.
İKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPTI
İki merkez bankası başkanının katılımıyla "100 Yıllık Dostluk: Vissering'in Türkiye Yolculuğu" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, 1928 yılında Türkiye'ye davet edilen Hollanda Merkez Bankası Başkanı Dr. Gerard Vissering'in Türkiye'deki çalışmalarına dair arşiv belgeleri ile oluşturuldu. Vissering, bu çalışmaları ile Türkiye'de merkez bankası kurulmasına yönelik tavsiye sunmuştu.
Ardından TCMB Başkanı Karahan ve DNB Başkanı Knot, para politikaları ve ekonomik görünüme ilişkin sunum yaptı.