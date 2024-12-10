Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan iş dünyasıyla buluştu! Masada kredi ve döviz talebi var

10 Aralık 2024 14:13 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ev sahipliğini yaptığı görüşmede Karahan, DEİK'in Türk iş dünyası ve özel sektör adına önceliklendirdiği beklenti ve önerilerini dinledi. İş dünyası, Merkez Bankası'ndan kredi ve döviz talebinde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan​, DEİK'te iş dünyasına enflasyonu anlattı. Karahan, gelecek döneme ilişkin başta para politikası​ olmak üzere atılacak yeni adımları aktardı.

İŞ DÜNYASI KREDİ VE DÖVİZ TALEP ETTİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile İstanbul'da bir araya geldi. Türk iş dünyasında geniş bir temsiliyete sahip olan, TOBB, TİM, MÜSİAD ve TMB'nin Başkan Yardımcılığıyla temsil edildiği, 35 kişilik DEİK’in Yönetim Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan para politikası ile ilgili değerlendirmeleri dinledi.

İş dünyasının temsilcileri kredilerden döviz bozdurma zorunluluğuna kadar birçok konuda taleplerini gündeme getirdi. DEİK​ Başkanı Nail Olpak, "Özellikle reeskont kredilerinin maliyetlerinin düşürülmesi ve kullandırımında piyasada gözlemlenen aksaklıklar, ihracatçı için yüzde 30 döviz bozdurma zorunluluğu, ihracatçıya verilen yüzde 2'lik döviz desteğinin bir miktar artırılması, TL ve döviz cinsi kredi kullandırımına ilişkin sınırlamalara ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin iş dünyamızın taleplerini dile getirdik" açıklamasında bulundu.

Karahan, toplantıda yaptığı sunumda, parasal sıkılaşma ile birlikte enflasyon​, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) iyileşmenin amaçlandığını aktardı.

Sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını ifade eden Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü belirtti.

Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışlarının kademeli olarak güç kaybettiğine dikkati çeken Karahan, talepteki dengelenme, reel değerlenme ve beklentiler ile fiyatlama davranışlarının yanı sıra maliye politikasının artan eş güdümünün dezenflasyon sürecine destek veren faktörler olduğunu anlattı.