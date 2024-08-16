Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Jackson Hole'e katılacak

16 Ağustos 2024 14:53 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:04

Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bu yıl 22-24 Ağustos'ta Kansas City'de yapılacak. Önemli merkez bankaları başkanlarından finansal piyasalardaki temsilcilere kadar geniş bir katılımcı listesinin bulunduğu sempozyumda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'da yer alacak.

GÖZLER POWELL'DA

"Merkez bankacılarının Davosu" olarak kabul edilen sempozyumun bu yılki teması, "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olacak. ABD ekonomisinde resesyon beklentilerinin hararetlendiği faiz indirim süreçlerinin konuşulduğu dönemde FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma merakla bekleniyor.

KARAHAN'DA TOPLANTIDA YER ALACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılarak, merkez bankası başkanları arasında yerini alacak.