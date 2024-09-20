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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis'te sunum gerçekleştirecek! Tarihi belli oldu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 12:29 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:35
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis&#039;te sunum gerçekleştirecek! Tarihi belli oldu

Merkez Bankası Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak. Fatih Karahan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışının gerçekleştirileceği hafta milletvekilleriyle bir araya gelecek. 3 Ekim'de sunum gerçekleştirecek. Başkanın faaliyetler ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi​, enflasyon​ ve para politikası​ çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapacak. TCMB​ Başkanı Fatih Karahan​, 3 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde faaliyetler ve para politikası hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nuna sunumunu gerçekleştirecek. 

FATİH KARAHAN MECLİS'TE SUNUM YAPACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3 Ekim Perşembe günü sunum gerçekleştirecek. 

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis'te sunum gerçekleştirecek! Tarihi belli oldu - 1. Resim

Karahan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışının gerçekleştirileceği hafta milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapacak.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NA BİLGİLENDİRME

Toplantının öne çıkan başlıkları, TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmeler olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre başkanın faaliyetler ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe20 Eylül 2024 12:40

Bu hafta Merkez Bankası Başkanı'nın Meclis'te sunumu olacak galiba enflasyon konusunda konuşacaklardır umarım bir iyileşme olur

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