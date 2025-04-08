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 | İrem Çınar

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun seyri ve dinamikleri üzerine bir sunum gerçekleştirerek, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü vurguladı. Karahan, "Mal enflasyonundaki gerilemenin ardından, hizmet enflasyonundaki azalma da giderek daha net bir şekilde görülmektedir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 12:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, EUROMETAL Çelik Günü ve 10. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda gerçekleştirdiği sunumda, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı

MALİYET ARTIŞLARI YAVAŞLADI

Başkan Karahan, sunumunda enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlendiğini ancak enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu ifade ederek, "Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir" dedi. Karahan, maliyet artışlarının yavaşladığına vurgu yaptı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEME EĞİLİMİNDE

Karahan sunum sırasında enflasyonda beklentilerin gerileme eğiliminde olduğunu vurgulayarak "Enflasyondaki düşüş süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Sunumda şu yorumlar dikkat çekti:

"Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir. Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir."

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı

DIŞ TİCARETTE İSTİKRARLI SEYİR

Karahan, cari işlemlerde, "Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Şu anda Merkez Bankası Başkanı kimdir?
Dr. Fatih Karahan. 1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.
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