Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun seyri ve dinamikleri üzerine bir sunum gerçekleştirerek, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü vurguladı. Karahan, "Mal enflasyonundaki gerilemenin ardından, hizmet enflasyonundaki azalma da giderek daha net bir şekilde görülmektedir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, EUROMETAL Çelik Günü ve 10. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda gerçekleştirdiği sunumda, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

MALİYET ARTIŞLARI YAVAŞLADI

Başkan Karahan, sunumunda enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlendiğini ancak enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu ifade ederek, "Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir" dedi. Karahan, maliyet artışlarının yavaşladığına vurgu yaptı.



ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEME EĞİLİMİNDE

Karahan sunum sırasında enflasyonda beklentilerin gerileme eğiliminde olduğunu vurgulayarak "Enflasyondaki düşüş süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sunumda şu yorumlar dikkat çekti:



"Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir. Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir."

DIŞ TİCARETTE İSTİKRARLI SEYİR

Karahan, cari işlemlerde, "Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir" diye konuştu.