Merkez Bankası Başkanı Karahan ilk kez Meclis'te sunum yapacak

04 Haziran 2024 11:51 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:59

Enflasyon nasıl zirve yaptı? Merkez Bankası TÜFE'deki artışın nedenlerini açıkladı

Enflasyon nasıl zirve yaptı? Merkez Bankası TÜFE'deki artışın nedenlerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bugün sunum yapacak.

KARAHAN'DAN KAPSAMLI SUNUM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında bugün toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor. Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TBMM BİLGİLENDİRİLECEK

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.