Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! İşte beklenen oran
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.
Ekonomiye dair gelişmeleri takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısına odaklandı. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle toplantı tarihi 25 Temmuz'dan 23 Temmuz'a çekilmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.
KARAR 14.00'TE AÇIKLANACAK
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
FAİZ ORANININ SABİT TUTULMASI BEKLENİYOR
Ekonomistler, TCMB politika faizini yine yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.
AĞUSTOS AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Ağustos ayındaki toplantının tarihi ise 22 Ağustos'tan 20 Ağustos'a alınmıştı.
Karahan, G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak.