Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! İşte beklenen oran

23 Temmuz 2024 05:22 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 05:54

Son dakika | Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini

Son dakika | Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini

Ekonomiye dair gelişmeleri takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısına odaklandı. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle toplantı tarihi 25 Temmuz'dan 23 Temmuz'a çekilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

KARAR 14.00'TE AÇIKLANACAK

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

FAİZ ORANININ SABİT TUTULMASI BEKLENİYOR

Ekonomistler, TCMB politika faizini yine yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

AĞUSTOS AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ağustos ayındaki toplantının tarihi ise 22 Ağustos'tan 20 Ağustos'a alınmıştı.

Karahan, G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak.