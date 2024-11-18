Konut fiyatlarında tarihi düşüş! Merkez Bankası duyurdu: Ekim ayı konut fiyat endeksi belli oldu

18 Kasım 2024 10:17 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:26

Merkez Bankası ekim ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Konut fiyatları önceki aya göre yüzde 2,1, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 26,8 arttı. Reel olarak ise yüzde 14,7 düştü.

Konut fiyatlarında tarihi gerileme yaşandı. Merkez Bankası​ verilerine göre, ekimde yıllık yüzde 26,8 artış gösterirken, reel olarak yüzde 14,7 oranında azaldı.

EKİM​ AYI KONUT FİYAT ENDEKSİ BELLİ OLDU

2024 Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında geri çekildi. Bu rakam, endeks tarihinin en sert reel düşüşü olarak kaydedildi.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak 151,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında düştü.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KONUT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1, 2,8 ve 4,5 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 21,2, 32,5 ve 28,7 oranlarında artış gösterdi.