Merkez Bankası duyurdu! Yabancı para kredilerde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirildi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

04 Ocak 2025 00:17 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 00:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1’e indirirken, Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak farklılaştırdı.