Merkez Bankası duyurdu: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 27,53 oldu.

Merkez Bankası duyurdu: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 2026 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu ve gelecek yıllara dair enflasyon, faiz, döviz kuru ve GSYH büyüme beklentilerindeki değişimleri ortaya koydu.
Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,17'den yüzde 23,39'a çıktı.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,30'dan yüzde 18,02'ye yükseldi.
Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 50,97 TL'den 51,23 TL'ye çıktı.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 52,70 TL'den 53,62 TL'ye yükseldi.
GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8'den yüzde 3,5'e, 2027 yılı beklentisi ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e düştü.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 27,53 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,17 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,30 iken, bu anket döneminde yüzde 18,02 olarak gerçekleşti.

Beklenti DönemiBir Önceki Anket Dönemi (%)Bu Anket Dönemi (%)
Cari Yıl Sonu TÜFE25,3827,53
12 Ay Sonrası TÜFE22,1723,39
24 Ay Sonrası TÜFE17,3018,02

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,17 olasılıkla yüzde 19,00 - 21,99 aralığında, yüzde 44,95 olasılıkla yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 22,14 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,06’sının beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında, yüzde 57,81’inin beklentilerinin yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 20,31’inin beklentilerinin yüzde 25,00 - 27,99 aralığında olduğu gözlendi.

Beklenti AralığıOlasılık Yüzdesi (Ortalama Tahmin)Olasılık Yüzdesi (Nokta Tahmin)
%19,00 - %21,9920,17%14,06%
%22,00 - %24,9944,95%57,81%
%25,00 - %27,9922,14%20,31%

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 9,88 olasılıkla yüzde 12,00 - 15,99 aralığında, yüzde 54,69 olasılıkla yüzde 16,00 - 19,99 aralığında, yüzde 17,88 olasılıkla ise yüzde 20,00 - 23,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 10,71‘inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 15,99 aralığında, yüzde 57,14‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 19,99 aralığında, yüzde 19,64‘ünün beklentilerinin yüzde 20,00 - 23,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ (2026 YILI NİSAN ANKET DÖNEMİ)
Değerlendirme YöntemiEnflasyon Aralığı (%)Beklenti Yüzdesi (%)
Olasılık Tahminleri12,00 - 15,999,88
16,00 - 19,9954,69
20,00 - 23,9917,88
Nokta Tahminler12,00 - 15,9910,71
16,00 - 19,9957,14
20,00 - 23,9919,64

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40,00 oldu. Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,75 olarak gerçekleşti.

BaşlıkBeklenti (Yüzde)
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı Cari Ay Sonu Gecelik Faiz Oranı Beklentisi40,00
Nisan Ayı PPK Toplantısı TCMB Politika Faiz Oranı Beklentisi37,75

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 50,97 TL iken, bu anket döneminde 51,23 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 52,70 TL iken, bu anket döneminde 53,62 TL olarak gerçekleşti.

Beklenti DönemiÖnceki Anket Dönemi (TL)Bu Anket Dönemi (TL)
Cari Yıl Sonu (ABD Doları/TL)50,9751,23
12 Ay Sonrası (ABD Doları/TL)52,7053,62

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

YılBir Önceki Anket Dönemi Beklentisi (%)Bu Anket Dönemi Beklentisi (%)
20263.83.5
20274.34.1
