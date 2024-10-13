Merkez Bankası ekim sonunda doların ne kadar olacağı açıkladı! İşte 13 Ekim güncel dolar, euro ve sterlin fiyatı

13 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 09:48

Düzensiz döviz piyasasının istikrarsızlığı vatandaşı etkiliyor, temel malların maliyetini artırıyor ve ekonomik belirsizlik oluşturuyor. Mevcut dolar ve euro banknotlarının TL cinsinden değerleri merak ediliyor. Dolar fiyatı TL karşısında bankalararası piyasada hafif değer kazandı. Öte yandan Merkez Bankası ekim ayı sonunda dolar kurunun ne kadar olacağını da açıkladı. İşte dolar, euro ve sterlin 13 Ekim fiyatı.

Uluslararası doğrudan yatırımın ağustos bilançosu: 497 milyon dolar geldi! İşte en çok yatırım yapan 3 ülke

Uluslararası doğrudan yatırımın ağustos bilançosu: 497 milyon dolar geldi! İşte en çok yatırım yapan 3 ülke

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın ve döviz kurundaki son ve güncel verileri araştırıyor. Bu hafta dolar kuru​,rekor üstüne rekor kırdı. FED​'in faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artması ve Orta Doğu​'daki gerilim küresel piyasalarda risk iştahını azalttı. Bugün dolar ne kadar, sorusu cevap buldu. İşte döviz fiyatları anlık.

1 DOLAR VE EURO KAÇ TL?

Bu hafta gelen verilerin ardından dolar/TL kuru, 34 TL seviyesini aşarak bu rakamın üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu kapsamda, dolar alışta 34,2375 lira, satışta 34,3054 lira oldu.

Euro ise 37,44 TL alış, 37,54 TL satış fiyatı üzerinden değerlendi.

MERKEZ BANKASI DOLAR TL TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, 1 doların ekim ayı sonunda 34,69 TL olması bekleniyor.

Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 36,6347 TL. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7340 TL oldu.

13 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Türkiye'de yabancı para birimleri döviz fiyatları şöyle;