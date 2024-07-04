Merkez Bankası enflasyon değerlendirmesi yaptı! Kırmızı et fiyatlarına dikkat çekti

04 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:53

En düşük emekli maaşı ve kök aylık hesabını canlı yayında yaptı! İşte emekliyi üzecek refah payı haberi

En düşük emekli maaşı ve kök aylık hesabını canlı yayında yaptı! İşte emekliyi üzecek refah payı haberi

Merkez Bankası haziran ayı "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunda enflasyon değerlendirmesi yaptı. Raporda "Yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmak üzere, tüm gruplarda gerilemiştir" denildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

HİZMET GRUBUNDA ZAYIFLAMA

Hizmet grubunda aylık fiyat artışı, önceki aya kıyasla zayıflamakla beraber görece yüksek seyrini korumuştur. Aylık fiyat artışı kira ve lokanta-otel alt gruplarında yavaşlarken, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde güçlenmiştir.

Dayanıklı mal fiyatları döviz kurundaki ılımlı seyir, iç talep gelişmeleri ve otomobilde gerçekleşen indirim kampanyalarına bağlı olarak uzun bir aranın ardından haziran ayında gerilemiştir.

KIRMIZI ET FİYATI HAZİRANDA GERİLEDİ

Gıda grubunda aylık fiyat artışı bir önceki aya yakın gerçekleşmiştir. Bu dönemde, işlenmiş gıda alt grubunda ekmek ve tahıllar fiyat artışı ile öne çıkan kalem olmuştur.

İşlenmemiş gıda alt grubunda ise mevsimsellikten arındırılmış veriler, taze meyve ve sebze fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğine işaret etmiştir. Öte yandan, son aylarda belirgin bir artış eğilimi sergileyen kırmızı et fiyatları haziran ayında azalmıştır.

Enerji grubundaki fiyat artışında ise akaryakıttaki indirimlere karşın, şebeke suyu fiyatları belirleyici olmuştur. Üretici fiyatları aylık artışı zayıflamaya devam etmiş, yıllık üretici enflasyonu yüksek bazın da etkisiyle önemli ölçüde gerilemiştir.

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, B ve C göstergelerinin aylık artış oranları zayıflamış, göstergelerin yıllık enflasyonları gerilemiştir."