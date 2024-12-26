Merkez Bankası faiz hamlesini yaptı! Gelecek yıl PPK toplantı sayısı neden düştü? Ekonomistler açıkladı

26 Aralık 2024 14:31 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı da belli oldu. Banka, 8 kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutulan politika faizini bu toplantıda 250 baz puan indirdi. Böylece politika faizi yüzde 47,50 seviyesine çekildi. Ancak faiz hareketinin yanında dikkat çeken bir hamle daha geldi. Para Politikası Kurulu, 2025 yılı için toplantı sayısını 12'den sekize indirdi.

Merkez Bankası faiz​ kararını verdi. TCMB​ politika faizini bu toplantıda 250 baz puan düşürdü. Böylece politika faizi yüzde 47,50 oldu. Öte yandan PPK​, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025​ yılında 8 toplantı yapacağını açıkladı. 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağını bildirdi. Ekonomistler bu hamleyi, "2025'te toplantılar öncesinde oluşacak faiz indirim​ baskısını hafifletmek için" diye yorumladı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ İNDİRDİ

Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştirdiği yılın son toplantısında yüzde 50 olan politikası faizini 250 baz puan indirdi. Böylece banka Nisan 2024'ten bu yana sabit tuttuğu faizde ilk kez indirime gitti.

PPK TOPLANTILARI SEKİZE İNDİRİLDİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gelecek yıl toplantı sayısını 12'den sekize indirdi. Ekonomi gazetecisi Barış Soydan, konuyla ilgili "Merkez Bankası'nın 2025'te faiz toplantısı sayısı 12'den 8'e indirildi. Daha önce Murat Çetinkaya'nın başkanlığı döneminde toplantı sayısı 8'e indirilmişti. Bu seferki karar Cumhurbaşkanına danışıldı mı yoksa 2025'te toplantılar öncesinde oluşacak faiz indirim baskısını hafifletmek için mi böyle bir karar alındı, henüz bilmiyoruz." açıklamasında bulundu.

"YANLIŞ BİR KARAR"

Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, Euronews'e yaptığı açıklamada 'yılda sekiz kere toplantı' kararının, iletişimin daha sıkı tutulması gereken dönemde yanlış bir hamle olduğunu söyledi. Cibre, Merkez Bankası'nın sekiz toplantı yaparak 'her toplantıda faizi indir' baskısından da kurtulacağını belirtti.

FAİZ İNDİRİMLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDEBİLİR

Ekonomim Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş ise bu kararın faiz indiriminin 'kesintisiz' devam edebilmesi için alınmış olabileceğini belirtti ve ''Bazı aylar pas geçilerek indirim yapılmasının sakıncası görülmüş olmalı'' diye ekledi.

DÜNYA MERKEZ BANKALARI KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

Merkez Bankası’nın faiz kararları için toplantı sayısını 12’den 8’e düşürmesi dikkat çekerken, dünyadaki örnekleri şöyle sıralandı;

YILDA 12 TOPLANTI YAPAN MERKEZ BANKALARI

Arjantin Merkez Bankası (BCRA)

Çin Merkez Bankası (PBoC)

YILDA 8 TOPLANTI YAPAN MERKEZ BANKALARI

ABD Merkez Bankası (Fed)

Avrupa Merkez Bankası (ECB)

Japonya Merkez Bankası (BoJ)

İngiltere Merkez Bankası (BoE)

Kanada Merkez Bankası (BoC)

Rusya Merkez Bankası

İsveç Merkez Bankası (Riksbank)

Norveç Merkez Bankası (Norges Bank)

Danimarka Merkez Bankası

Güney Kore Merkez Bankası

Avustralya Merkez Bankası

Brezilya Merkez Bankası

Meksika Merkez Bankası

Polonya Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

YILDA 6 TOPLANTI YAPAN MERKEZ BANKALARI

Güney Afrika Merkez Bankası

Hindistan Merkez Bankası

Tayvan Merkez Bankası

YILDA 4 TOPLANTI YAPAN MERKEZ BANKALARI

İsviçre Merkez Bankası

SÜRPRİZ FAİZ İNDİRİMİNİ EKONOMİSTLER NASIL YORUMLADI?

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ekonomideki yavaşlamanın geçen ay ve son karar metinlerinde vurgulandığını ve enflasyondaki sorunlu alanlarda iyileşme görüldüğü için faiz indirimine gidildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Fatih Özatay, geçmiş enflasyondaki iyileşme gördüğü için faiz indirimine gitmiş olabileceğini ancak enflasyon ana eğiliminde düşüş gözlemlenmediğini vurguladı.

Prof. Dr. Yakup Küçükkale, faiz indirimini, “TCMB tercihini üretim ve istihdam politikalarından yana kullanıp, politika faizini 250bp indirerek %47,5 yaptı...” şeklinde değerlendirdi.

Prof. Dr. Ceyhun Elgin, “TCMB faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu yaklaşık şöyle bir şey: ''.....karar......kararlı......kararlılıkla....kararlarını....kararlılıkla'' 2.5 puanlık indirim asgari ücretliye hayırlı olsun” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, “Olan oldu. Bugüne kadar yaptığım uyarıları artık tekrar etmeyeceğim. "Kendin çal kendin oyna" da diyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Serap Durusoy, “PPK metninde maliye politikasının eşgüdümüne vurgu yapıyor. 250 baz puan ile şahin bir faiz indirimi yapıldı. Hem asgari ücret hem de 2025’teki toplantı sayısının 8'e inmesi bu kararda etkili olmuş görünüyor” diye belirtti.