Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB sürpriz yapmadı

23 May 2024 14:02 - Güncelleme : 23 May 2024 14:20

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. TCMB bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Bankanın mayıs ayı faiz kararını piyasa beklentilerine paralel geldi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, mayıs ayında faizi sabit bıraktı. Karar metninde "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

"ENFLASYONDA İLK ÇEYREYE KIYASLA YAVAŞLAMA VAR"

TCMB kararın nisan ayına ilişkin enflasyonun ana eğiliminin sınırlı bir zayıflama kaydettiğini dikkat çekerek yakın döneme ilişkin göstergelerin de yılın ilk çeyreğine kıyasla gerilemeye işaret ettiği belirtildi.

TCMB bu gelişmelerle birlikte, tüketim malı ithalatının Nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırladığını vurguladı. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğunu ifade eden TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiğini belirtti.

TCMB FAİZ KARARI METNİNDEN KRİTİK MESAJLAR GELDİ

TCMB faiz kararı sonrasında karar metninde öne çıkanlar şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

TCMB: SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

"DEZENFLASYON YILIN İKİNCİ YARISINDA TESİS EDİLECEK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

"PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İÇİN EK ADIMLAR ATILACAK"

Makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırılmıştır. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNİ GERİLETECEK POLİTİKA UYGULANACAK"

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngörmüştü.

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası son olarak Mart ayında faizi 500 puan artırmıştı. Geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 70 olarak açıklanan enflasyonun bu seviyede tepe noktasına ulaştığı tahmin ediliyor.