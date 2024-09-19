Son dakika | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Yol haritası şekilleniyor

19 Eylül 2024 14:00 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:26

Son dakika: Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB yılın 9. faiz kararını duyurdu. Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Banka, piyasa beklentilerini yönlendirmeye başladı. Piyasalar ise son çeyrekte faiz indirimi gelir mi sorusuna cevap arıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan​ başkanlığında bugün toplandı. Kurul, yılın dokuzuncu faiz kararını açıkladı. Politika faizi​ olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI​ SABİT KALDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün duyurdu. Kurul, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı geldi.

TCMB​, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler faizde indirim beklemiyordu. Reuters'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu da Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar faizi yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyor.

Eylül ayı faiz kararı da beklentiler dahilinde yüzde 50 seviyesinde sabit kaldı.

FAİZ İNDİRİMİ 2025'TE Mİ?

Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında artırarak yüzde 50'ye çıkarmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise, yüzde 46,50 oldu.

Piyasa son çeyrekte faiz indirimi gelir mi sorusunu merak ediyor.

EK FAİZ ARTIŞINA AÇIK KAPI

TCMB'den yapılan açıklamada ağustos ayında enflasyonun ana eğilimde belirgin bir değişim olmadığı ifade edildi. Dördüncü çeyrekte hizmet enflasyonunda iyileşme olacağı ve sıkı para politikası taahhüdünün süreceği belirtilirken ek faiz artışına açık kapı bırakıldı.

Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını açıkladı.

BANKALARDAN KARAR ÖNCESİ FAİZ AYARI

Merkez Bankası'nın kararı öncesi bankalardan hamle geldi. Faiz indirimi fiyatlamaları gerçekleşti. Uzun vadeli mevduat faiz oranları düşürüldü. Uzun vadeli kredi faizleri geriledi. Enflasyon düşüşü beklentisiyle bankalar, uzun vadeli konut kredisi ve mevduat faizlerinde indirime başladı.