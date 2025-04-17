Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! İşte beklentiler

Türkiye'nin gözü bir kez daha Türkiye Cumhuruyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına döndü. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan önderliğinde 14.00'te gerçekleştireceği toplantı ile nisan ayı faiz kararını ulan edecek

BEKLENTİLER BELLİ OLDU

TCMB, mart ayı olağan toplantısında politika faizini 250 baz puan indirmiş ve yüzde 45’ten yüzde 42,5 seiviyesine çekmişti. Ekonomi uzmanları, bu ayki toplantıda ise herhangi bir değişiklik beklemiyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Anadolu Ajansı Finans Beklenti Anketi'ne katılan piyasa uzmanları, politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken yıl sonu politika faizi medyan beklentisi ise yüzde 34,5 seviyesinde gözüküyor.

Merkez Bankası, mart ayındaki toplantının ardından 20 Mart’ta bir ara toplantı gerçekleştirmiş ve gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltmişti. Bu gelişme sürpriz olarak nitelendirilmişti.

ENFLASYONA DAİR İŞARETLER MERCEK ALTINDA

Bugün açıklanacak para politikası metninde, enflasyon görünümü ve izlenecek para politikası adımlarına dair verilecek ipuçlarının piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Merkez Bankası, yılın ikinci Enflasyon Raporunu 22 Mayıs’ta kamuoyuyla paylaşacak. Bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı ise 19 Haziran’da düzenlenecek.

Öte yandan ekonomistler, şubat ayına dair cari işlemler dengesinde yaklaşık 4,3 milyar dolarlık açık öngörüyor. 2025 yılı sonu için cari açık tahminleri ise 22 milyar dolar civarında şekilleniyor.