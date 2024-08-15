Merkez Bankası faiz kararı beklentisi belli oldu

15 Ağustos 2024 17:04 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 Ağustos Salı günü politika faizine ilişkin kararını açıklayacak. Ekonomistlere göre, Merkez Bankası bu ay faizleri sabit bırakacak.

ORTAK NOKTA BELLİ OLDU

Ankete katılan 13 ekonomistin ortak kararına faizleri bu ay sabit kalacak. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

YİNE PAS GEÇİLECEK

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.