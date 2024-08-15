Merkez Bankası faiz kararı beklentisi belli oldu
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Ağustos 2024 17:04 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:19
Piyasaların gözü gelecek hafta salı günü açıklanacak Para Politikası Kurulu'nun alacağı faiz kararında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 Ağustos Salı günü politika faizine ilişkin kararını açıklayacak. Ekonomistlere göre, Merkez Bankası bu ay faizleri sabit bırakacak.
ORTAK NOKTA BELLİ OLDU
Ankete katılan 13 ekonomistin ortak kararına faizleri bu ay sabit kalacak. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
YİNE PAS GEÇİLECEK
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı